Івано-Франківськ після бойкоту все-таки вводить карантин вихідного дня

Після бойкоту на минулих вихідних Івано-Франківськ все-таки вводить карантин вихідного дня. До цього місцева влада слідом за Львовом скасувала вихідні по суботах і неділях.

Про це заявив мер Руслан Марцінків в ефірі радіо "Західний полюс".

"У суботу та неділю, на жаль, буде карантин вихідного дня. Уряд не враховує рішення місцевих органів влади і трактує їх по-своєму", - сказав Марцінків.

Традиційний четверговий прямий ефір на "Західному" Posted by Руслан Марцінків on Wednesday, November 18, 2020

Він також висловив думку про те, що карантин вихідного дня нічого не дає з епідеміологічної точки зору.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ивано-Франківськ зробив суботу і неділю робочими днями для закладів громадського харчування, ТРЦ та іншого бізнесу в обхід карантину вихідного дня.

На минулих вихідних низка українських міст відмовилася дотримуватися обмежень: Львів, Одеса, Черкаси, Дніпро, Мукачево, Тернопіль, Маріуполь, Житомир, Слов'янськ та Краматорськ.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль називає карантин вихідного дня альтернативою повного локдауну.

"Карантин вихідного дня - це зважена альтернатива повного локдауну. І, якщо ми всі будемо дотримуватися правил, то зможемо побачити результат за два-три тижні", - заявив він.