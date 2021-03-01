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В Україні мокрий сніг в шістьох областях, але "плюсова" температура

Автор: Анастасія Рокитна

Погода в Україні 1 березня погіршилась, в областях хмарно, йде сніг в шістьох регіонах. Середня температура повітря на більшості територій країни -1+2.

Про це повідомляє прес-служба "Укравтодору".

Мокрий сніг Закарпатській, Івано-Франківській, Черкаській областях. Сніг з дощем в Львівській, Одеській, Рівненській областях; місцями невеликий дощ у Донецькій, Вінницькій, Луганській, Тернопільській, Хмельницькій, Запорізькій, Чернівецькій областях на решті території країни без опадів.

Стан покриття на більшості доріг державного значення переважно мокре, в Донецькій та Дніпропетровській областях місцями ожеледиця.

На перевальних ділянках доріг невеликий сніг з дощем (1-3 см). Стан покриття доріг мокре, на Яблунецькому та Вишківському перевалах місцями засніжене. Температура повітря -2+2.

Проїзд на автодорогах державного значення забезпечено.

Раніше синоптики прогнозували, що в Україні буде хмарно та без опадів. Температура повітря вдень прогріється до +9 градусів.

Нагадаємо, в Україні в березні очікується мінлива погода. Потепління буде чергуватися з "мінусами".

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