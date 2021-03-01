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В Украине мокрый снег в шести областях, но "плюсовая" температура

Автор: Анастасия Рокитна

Погода в Украине 1 марта ухудшилась, в областях облачно, идет снег в шести регионах. Средняя температура воздуха на большинстве территорий страны -1+2.

Об этом сообщает пресс-служба "Укравтодора".

Мокрый снег Закарпатской, Ивано-Франковской, Черкасской областях. Снег с дождем во Львовской, Одесской, Ровенской областях; местами небольшой дождь в Донецкой, Винницкой, Луганской, Тернопольской, Хмельницкой, Запорожской, Черновицкой областях, на остальной территории страны без осадков.

Состояние покрытия на большинстве дорог государственного значения преимущественно мокрое, в Донецкой и Днепропетровской областях местами гололедица.

На перевальных участках дорог небольшой снег с дождем (1-3 см). Состояние покрытия дорог мокрое, на Яблунецком и Вишковском перевалах местами заснеженное. Температура воздуха -2+2.

Проезд на автодорогах государственного значения обеспечен.

Ранее синоптики прогнозировали, что в Украине будет облачно и без осадков. Температура воздуха днем прогреется до +9 градусов.

Напомним, в Украине в марте ожидается переменчивая погода. Потепление будет чередоваться с "минусами".

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