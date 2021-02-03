В Україні можуть посилити покарання за незаконне виселення з житла. Верховна рада ухвалила у першому читанні відповідний законопроект №4333.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.

За документ проголосували 330 парламентарів.

У законі прописано, що незаконне виселення карається штрафом від 10 тисяч до 15 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170 тисяч - 255 тисяч гривень) або позбавленням волі на строк від трьох до шести років.

Якщо виселення вчинили за попередньою змовою групою осіб або службова особа чи із застосуванням насильства/з погрозою його застосування, це пропонують карати штрафом від 15 тисяч до 25 тисяч таких мінімумів або позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.

Наразі ж особа/особи, яких підозрюють у незаконному виселенні, в разі доведення провини отримають штраф на суму до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або будуть ув’язнені на термін до 5 років.

Нагадаємо, в листопаді 2019 року в Києві на вулиці Польовій сталася масова бійка при виселенні мешканців з гуртожитку, в результаті інциденту затримано 11 осіб. Поліцейські встановили, що в гуртожиток прийшли представники виконавчої служби і на підставі рішення суду проводили дії.

Як писало РБК-Україна, влітку 2020 року в Україні продовжили дію мораторію на стягнення майна за валютними кредитами. Цей мораторій продовжили до 1 січня 2022 року.