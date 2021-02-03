В Украине могут ужесточить наказание за незаконное выселение из жилья. Верховная рада приняла в первом чтении соответствующий законопроект №4333.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

За документ проголосовали 330 парламентариев.

В законе прописано, что незаконное выселение наказывается штрафом от 10 тысяч до 15 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (170 тысяч - 255 тысяч гривен) или лишением свободы на срок от трех до шести лет.

Если выселение совершили по предварительному сговору группой лиц или должностное лицо или с применением насилия/с угрозой его применения, это предлагают наказывать штрафом от 15 тысяч до 25 тысяч таких минимумов или лишением свободы на срок от пяти до восьми лет.

Пока же лицо/лица, которых подозревают в незаконном выселении, в случае доказательства вины получат штраф на сумму до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан или будут лишены свободы на срок до 5 лет.

Напомним, в ноябре 2019 года в Киеве на улице Полевой произошла массовая драка при выселении жильцов из общежития, в результате инцидента задержаны 11 человек. Полицейские установили, что в общежитие пришли представители исполнительной службы и на основании решения суда проводили действия.

Как писало РБК-Украина, летом 2020 года в Украине продлили действие моратория на взыскание имущества по валютным кредитам. Этот мораторий продлили до 1 января 2022 года.