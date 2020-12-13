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В Україні менш як 10 тисяч нових випадків коронавірусу

Автор: Юлія Струк

В Україні за минулу добу підтвердили 9 176 нових випадків коронавірусної хвороби. А одужали 7 563 пацієнти.

Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"9 176 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 13 грудня 2020 року. Зокрема, захворіли 494 дитини та 313 медпрацівників", - вказано у повідомленні.

При цьому за минулу добу госпіталізували 2 969 осіб. Померли 156 пацієнтів.

За добу здійснили 41 489 тестувань (методом ПЛР - 33 593, методом ІФА - 7 896).

За весь час пандемії в Україні захворіло 894 215 осіб; одужало - 501 564 особи; а померли - 15 154 пацієнтів.

"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1125), Київській (740), Дніпропетровській (709), Одеській (628), та Запорізькій (535) областях", - зазначив міністр.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу підтвердили 12 811 нових випадків коронавірусу.

Як писало РБК-Україна, Степанов зазначив, що наша держава знаходиться на 29-му місці в Європі за показником смертності від коронавірусу на мільйон населення. Цей показник знизився з весни.

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