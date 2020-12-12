За рівнем смертності від коронавірусу Україна в Європі на 29-му місці, - Степанов

Україна перебуває на 29-му місці в Європі за показником смертності від коронавірусу на мільйон населення. Цей показник знизився з весни.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі телеканалу Україна 24.

Він зазначив, що навесні показник смертності від COVID був на рівні 2,9%, а зараз складає 1,7%.

"Є такий показник смертності на мільйон населення. І за нього в Європі Україна на 29-му місці. Попереду нас з в два-три рази більшою смертністю Франція, Великобританія, Іспанія, Італія. Тобто країни, які мають більш розвинену медичну систему", - сказав Степанов.

Раніше глава МОЗ заявив, що в Україні зафіксували зниження звернень з боку громадян для проведення тестувань на коронавірус. У зв'язку з цим Міністерство охорони здоров'я змінило підхід до тестувань на COVID-19.

Зазначимо, за минулу добу в Україні підтвердили трохи менше 13 тисяч нових випадків коронавірусу, одужали 13 653 пацієнта. При цьому за добу проведено 61,5 тисячі тестувань на COVID-19.