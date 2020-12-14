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В Україні лише в одній області ліжка для COVID-19 заповнені більш ніж на 60%

Новость на русском → Україна, Понеділок 14 грудня 2020 10:27
В Україні лише в одній області ліжка для COVID-19 заповнені більш ніж на 60% Фото: медик (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

В Україні лише в Миколаївській області лікарняні ліжка для пацієнтів з коронавірусом заповнені більш ніж на 60%. В середньому по країні заповнені 43,3% ліжок.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Більш ніж на половину лікарняні ліжка зайняті в п'яти регіонах - в Миколаївській (64,7%), Черкаській (56,5%), Чернігівській (52,4%) і Херсонській (51,3%) областях, а також в Києві (51,3%).

Всього в Україні за станом на ранок 14 грудня введено 63 110 ліжок для пацієнтів з коронавірусів.

Також в Україні показник захворюваності COVID-19 за останні 14 днів на 100 тисяч населення становить 450,4 при нормі 40. Найгірша ситуація в Києві, де цей показник становить 746.

Нагадаємо, за добу в Україні підтвердили менше ніж 6,5 тисячі нових випадків COVID-19. Одужали при цьому ще 5154 пацієнти.

При цьому за минулий тиждень в Україні зафіксували 78 719 випадків коронавірусу, що на більш ніж 10 тисяч менше, ніж тижнем раніше.

Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в Україні стабілізувалася ситуація з поширенням коронавірусу.

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