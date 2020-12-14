Скорочення динаміки і менше тестувань: статистика по COVID-19 за тиждень

Фото: люди в масках (РБК-Україна)

В Україні за минулий тиждень підтвердили 78 719 нових випадків коронавірусу. Це більш ніж на 10 тисяч випадків менше, ніж тижнем раніше.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За позаминулий тиждень було виявлено 89 322 випадки COVID-19, що на 10 603 більше, ніж за минулі сім днів.

При цьому за минулий тиждень провели майже на 35 тисяч менше тестувань методом ПЛР - 244 391 проти 279 189 на позаминулому тижні.

У лікарнях станом на ранок понеділка знаходиться 27 393 пацієнти. Тижнем раніше було 28 163 госпіталізованих.

Степанов додав, що зменшення тестувань пов'язано з тим, що менша кількість людей стали звертатися за цією послугою.

"У нас суттєво зменшилася кількість людей, які звертаються за тестуванням. Ми, як тільки побачили зменшення, відразу змінили підходи до тестування", - додав міністр.

Нагадаємо, в кінці минулого тижня Міністерство охорони здоров'я змінило підходи тестування на коронавірус. Тепер безкоштовні тести проводитимуть всім особам з симптомами респіраторних захворювань.

Відзначимо, за минулу добу в Україні підтвердили менше ніж 6,5 тисячі нових випадків коронавірусу. Одужали при цьому ще 5154 пацієнти.

За словами Степанова, ситуація з поширенням коронавірусу в Україні стабілізувалася.