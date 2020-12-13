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Ліжка для пацієнтів з COVID-19 зайняті більш ніж на 50% лише в трьох областях

Новость на русском → Україна, Неділя 13 грудня 2020 11:19
Ліжка для пацієнтів з COVID-19 зайняті більш ніж на 50% лише в трьох областях Фото: лікарня (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

В Україні лікарняні ліжка для пацієнтів з коронавірусом заповнені більш ніж на 50% лише в трьох областях. В середньому по країні зайняті 41,5% таких ліжок.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Найбільш завантаженими є лікарні в Миколаївській (62,6%), Черкаській (55,8%) і Чернігівській областях (52,1%). У Києві ліжка заповнені на 48,5%.

Всього в країні ввели вже 63 110 лікарняних ліжок для COVID-19.

При цьому в Україні зменшується показник захворюваності COVID-19. Станом на 13 грудня він становить 450,4 при нормі 40. Тоді як днем ​​раніше він становив 460,4.

Найгірша ситуація спостерігається у Києві. Цей показник становить 746.

Нагадаємо, в Україні продовжує скорочуватися динаміка захворюваності коронавірусною хворобою. Станом на 12 грудня цей показник становить 460,4. У порівнянні з попередньою добою цей показник скоротився на 9,1.

Як писало РБК-Україна, в Україні за минулу добу підтвердили 9176 нових випадків коронавірусної хвороби. А одужали 7563 пацієнти.

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