В Україні змінили план вакцинації: Зеленського і чиновників прищеплять позачергово

Міністерство охорони здоров'я змінило національний план вакцинації . Тепер президент країни Володимир Зеленський та інші чиновники зможуть щепитися від коронавірусу.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Сьогодні були внесені зміни у наш національний план вакцинації. Це дає нам можливість у публічний спосіб вакцинуватися міністру охорони здоров'я та президенту України", - заявив Степанов.

За його словами, першим публічно вакцину отримає він, потім президент Володимир Зеленський.

Раніше Степанов повідомляв, що Мінздоров'я може змінити національний план вакцинації від COVID, щоб президент Володимир Зеленський і керівництво країни одними з перших отримали вакцину.

Зазначимо, масова вакцинація в Україні розпочалася 24 лютого. Щеплення роблять вакциною Covishield Oxford-AstraZeneca. В Україну поки що надійшло 500 тисяч доз, чергова партія очікується на початку березня.

Раніше РБК-Україна писало, що зараз в країні прищепили трохи більше ніж 3 тисяч осіб. До кінця тижня хочуть зробити 11,3 тисячі вакцинацій.