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Вище кліматичної норми: прогноз погоди на лютий

Новость на русском → Київ, Понеділок 01 лютого 2021 06:48
Вище кліматичної норми: прогноз погоди на лютий Фото: зима в Києві (РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У лютому 2021 року середня місячна температура в Україні становитиме від 3 градусів морозу до 1 градусів тепла, в Криму до 3 градусів тепла. Це на 1,5-2,0 градусів вище середніх багаторічних значень.

Відповідний прогноз розміщений на сайті Укргідрометцентру.

За прогнозом синоптиків, місячна кількість опадів очікується 25-58 мм, в гірських районах Закарпатської області та горах Криму до 73-110 мм, що в межах середніх багаторічних значень.

Дані багаторічних спостережень свідчать, що у лютому середня місячна температура повітря складає 0-5 градусів морозу, у східних, північно-східних областях і в Карпатах 6-7 градусів морозу, в Криму від 1 градусів морозу до 4 градусів тепла.

Абсолютний мінімум температури повітря становить 27-39 градусів морозу, на півдні України та на Закарпатті 23-34 градусів морозу. Абсолютний максимум температури повітря - 12-20 градусів тепла, на Прикарпатті, у південній частині до 21-24 градусів, на високогір′ї Карпат 8-10 градусів тепла.

За даними Укргідрометцентру, середня місячна кількість опадів складає 26-46 мм, на Закарпатті та в Карпатах до 47-125 мм.

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі не виключають повернення 30-градусних морозів до кінця зими. Як зазначила заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня, таке похолодання триватиме недовго.

Відзначимо, у період 15-20 січня в Україні спостерігалися сильні морози, які подекуди сягали 30 градусів.

Після сильних морозів температура в Києві піднялася до максимуму в історії. Температура у столиці 24 січня піднялася до 8,6 градусів тепла, таким чином перевищивши попередній рекорд за 141 рік спостережень.

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