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В Україні ще немає піку захворюваності коронавірусом, - Степанов

Автор: Игорь Литвиненко

Україна ще не вийшла на пік захворюваності коронавірусом. У випадку недотримання карантинних правил кількість захворювань продовжить рости.

Про це в ефірі "Ранок з Україною" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Він зазначив, що країна повинна бути мобілізована як ніколи і закликав громадян дотримуватися карантинних правил.

"Я вважаю, що це не пік захворюваності, кількість інфікованих буде збільшуватися, якщо ми не припинимо легковажно ставитися до правил і рекомендацій", - сказав Степанов.

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Також міністр зазначив, що після того, як з'явиться вакцина від коронавірусу і її отримає Україна, першими отримають щеплення люди з групи ризику, серед яких і медпрацівники.

"Є групи ризику за професійною ознакою - це медичні працівники. Нам потрібно, щоб вони завжди були в строю, щоб вони могли виконувати свої обов'язки. На наших медпрацівників зараз велике навантаження і шалена відповідальність за життя людей. Тому вони перш за все повинні бути захищені ", - повідомив Степанов.

Нагадаємо, в Україні зафіксували новий антирекорд за кількістю нових випадків коронавірусу - за добу захворіли 5992 людини.

Також РБК-Україна повідомляло, що в країні в шести областях лікарняні ліжка для лікування коронавірусу заповнені на більш ніж 70%.

Крім цього у МОЗ пояснили, як і коли Україна отримає вакцину від коронавірусу.

Прогноз погоди
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