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В Україні ще майже 5 700 нових випадків коронавірусу

Новость на русском → Київ, П'ятниця 08 січня 2021 08:16
В Україні ще майже 5 700 нових випадків коронавірусу Фото: в Україні знижується захворюваність (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Cтаном на ранок 8 січня виявлено ще майже 5 700 нових випадків коронавірусe в Україні. При цьому одужали за добу понад 5 000 осіб.

Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, за минулу добу зафіксовано 5 676 нових випадків коронавірусної хвороби. Зокрема, захворіли 166 дітей і 179 медиків. Крім того, за добу:

  • госпіталізовано - 2 402 особи
  • летальних випадків - 83
  • одужали - 5 131
  • проведено тестів - 20 192 (в тому числі методом ПЛР - 16 152, методом ІФА - 4 040)

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 105 169 осіб, одужали - 778 345 осіб, летальних випадків - 19 588.

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Києві (438), Миколаївській (418), Донецькій (384), Дніпропетровській (376) та Київській (371) областях.

Нагадаємо, раніше МОЗ отримав лист від COVAX, який готовий вже найближчим часом почати поставки вакцини від коронавірусу до України.

Відзначимо, сьогодні 8 січня в Україні почав діяти жорсткий карантин.

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