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Буде за планом: на нараді з Зеленським вирішили не переносити локдаун

Новость на русском → Київ, Четвер 07 січня 2021 17:38
Буде за планом: на нараді з Зеленським вирішили не переносити локдаун Фото: карантин в Україні (РБК-Україна)
Автор: Владислав Красінський

На нараді з президентом Володимиром Зеленським вирішили не переносити січневий "локдаун". Він відбудеться з 8 по 24 січня.

Про це РБК-Україна повідомило джерело на Банковій.

За словами співрозмовника видання, посилення карантину в Україні пройде, як і планувалося спочатку.

"Буде карантин з 8 по 24 число. Як і передбачалося", - додав співрозмовник.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов підтвердив РБК-Україна, що жорсткий карантин переносити не будуть.

"Як я і говорив раніше, у нас нічого не змінюється, жорсткий карантин з 8-го по 24-е включно", - сказав він.

Як зазначив міністр, в силі залишилися всі обмеження, які передбачені постановою Кабміну №1236.

Крім того, головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив виданню, що список заборон був переглянутий.

"Обмеження переглянули ще на засіданні уряду у вівторок", - уточнив він.

Нагадаємо, на початку тижня джерело в Офісі президента розповіло РБК-Україна, що посилення карантину в Україні можуть переглянути. У Зеленського оцінювали динаміку захворюваності на коронавірус.

Ознайомитися з карантинними обмеженнями, які будуть діяти з 8 до кінця 24 січня, можна в матеріалі РБК-Україна.

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