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В Украине еще почти 5 700 новых случаев коронавируса

Новина українською → Киев, Пятница 08 января 2021 08:16
В Украине еще почти 5 700 новых случаев коронавируса Фото: в Украине снижается заболеваемость (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

По состоянию на утро 8 января выявлено еще почти 5 700 новых случаев коронавируса в Украине. При этом выздоровели за сутки более 5 000 человек.

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, за минувшие сутки зафиксировано 5 676 новых случаев коронавирусной болезни. частности, заболели 166 детей и 179 медиков. Кроме того, за сутки:

  • госпитализированы - 2 402 человека
  • летальных случаев - 83
  • выздоровели - 5 131
  • проведено тестов - 20 192 (в том числе методом ПЦР - 16 152, методом ИФА - 4 040)

За все время пандемии в Украине заболели 1 105 169 человек, выздоровели - 778 345 человек, летальных случаев - 19 588.

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (438), Николаевской (418), Донецкой (384), Днепропетровской (376) и Киевской (371) областях.

Напомним, ранее Минздрав получил письмо от COVAX, который готов уже в ближайшее время начать поставки вакцины от коронавируса в Украину.

Отметим, сегодня 8 января в Украине начал действовать жесткий карантин.

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