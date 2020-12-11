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В Україні будуть проводити вакцинацію проти COVID-19 за двома сценаріями

Автор: Маріанна Присяжнюк, Игорь Литвиненко

В Україні планують використовувати комбінований підхід до проведення вакцинації проти коронавірусу. Вакцинацію проводитимуть стаціонарно і за допомогою мобільних груп.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив в.о. генерального директора ГУ "Центр громадського здоров'я МОЗ України" Ігор Кузін.

Для цього в Україні створять близько 400 мобільних груп.

"У нас є два сценарії, які ми будемо використовувати. Перше - це проведення вакцинації - ред.) в районних або фельдшерсько-акушерських пунктах, пунктах щеплення, які працюють стаціонарно. І планується створити близько 400 мобільних бригад. Вони будуть виїжджати або до місця роботи, або до місця обслуговування, в тому числі у найвіддаленіші райони. Тобто буде застосований комбінований підхід", - сказав Кузін.

Раніше РБК-Україна писало, що орієнтовно вакцинація від COVID-19 в Україні стартує 1 березня 2021 року. При цьому фактичні терміни можуть зрушити в разі затримки з поставками.

Також Кузін повідомляв, хто першим зможе отримати вакцину від коронавірусу. Існує 9 основних груп.

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