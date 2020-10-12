В Україні будуть відслідковувати повторні захворювання коронавірусом

У Міністерстві охорони здоров'я планують відстежувати повторні захворювання коронавірусом в Україні. Зараз вже надходить інформація про повторні випадки захворювання від обласних лабораторних центрів.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив виконавчий директор Центру громадського здоров'я Ігор Кузин.

"Інформаційна система у нас працює і дозволяє реєструвати кожен випадок. Тому я сподіваюся, що найближчим часом ми зможемо зробити аналітику з повторних захворювань. Ми таку статистику не робили, але вже від обласних лабораторних центрів ми отримуємо відгуки, що такі випадки є, і вони реєструються", - сказав Кузін.

Він додав, що зараз фіксують випадки повторного захворювання раніше ніж через три місяці.

"Раніше вважалося, що такі випадки можливі лише після трьох місяців з моменту захворювання. Те, що ми бачимо зараз - це трапляється. В невеликій кількості. І це може відбуватися навіть через місяць після основного захворювання. Однак, хороша новина, що це не масове явище", - зазначив Кузін.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський дав ряд доручення у зв'язку зі зростанням захворюваності коронавірусом.

Також РБК-Україна писало, що за добу в країні зафіксували 4420 нових випадків коронавірусу. Найбільше захворювань в Харківській, Сумській, Рівненській, Хмельницькій областях.