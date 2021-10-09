В Україні найближчої ночі очікуються морози до 5 градусів

У західних областях України очікується похолодання. У ніч на неділю, 10 жовтня, температура в цьому регіоні впаде до 2-5 градусів морозу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
За прогнозом синоптиків, очікується невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
"Температура вночі від 4 градусів тепла до 1 градусу морозу, в західних областях місцями 2-5 градусів морозу", - йдеться в повідомленні.
У в Криму вночі 5-8 очікується градусів тепла.
По Україні вдень 10-15 градусів тепла на Закарпатті до 18 градусів.
Нагадаємо, 9 жовтня вранці на горі Піп Іван Чорногірський зафіксували сильний мороз. Температура впала до -9 градусів, вітер - 18 м/с.