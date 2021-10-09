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В Україні найближчої ночі очікуються морози до 5 градусів

Автор: Олександр Білоус

У західних областях України очікується похолодання. У ніч на неділю, 10 жовтня, температура в цьому регіоні впаде до 2-5 градусів морозу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

За прогнозом синоптиків, очікується невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

"Температура вночі від 4 градусів тепла до 1 градусу морозу, в західних областях місцями 2-5 градусів морозу", - йдеться в повідомленні.

У в Криму вночі 5-8 очікується градусів тепла.

По Україні вдень 10-15 градусів тепла на Закарпатті до 18 градусів.

Нагадаємо, 9 жовтня вранці на горі Піп Іван Чорногірський зафіксували сильний мороз. Температура впала до -9 градусів, вітер - 18 м/с.

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