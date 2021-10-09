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В Украине ближайшей ночью ожидаются морозы до 5 градусов

Автор: Александр Белоус

В западных областях Украины ожидается похолодание. В ночь на воскресенье, 10 октября, температура в этом регионе упадет до 2-5 градусов мороза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

По прогнозу синоптиков, ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

"Температура ночью от 4 градусов тепла до 1 градуса мороза, в западных областях местами 2-5 градусов мороза", - говорится в сообщении.

В Крыму ночью 5-8 ожидается градусов тепла.

По Украине днем 10-15 градусов тепла на Закарпатье до 18 градусов.

Напомним, 9 октября утром на горе Поп Иван Черногорский зафиксировали сильный мороз. Температура упала до -9 градусов, ветер - 18 м/с.

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