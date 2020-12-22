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В Україні понад 90% померлих від COVID-19 були старше 50 років

Новость на русском → Україна, Вівторок 22 грудня 2020 15:14
В Україні понад 90% померлих від COVID-19 були старше 50 років Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

В Україні з початку пандемії померли внаслідок ускладнень від коронавірусу 16 897 осіб. З них 93,2% - люди старше 50 років.

Про це повідомили у Центрі громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я.

За станом на ранок 22 грудня в Україні зареєстровано 979 506 підтверджених випадків COVID-19. Серед них 57 499 (5,9% загальної кількості) - серед дітей (у віці 0-19 років), 48 755 - серед медичних працівників.

Найбільше підтверджених випадків зафіксовано серед вікової групи від 30 до 69 років (75,5%).

Нагадаємо, в Україні за минулу добу підтвердили 8513 нових випадків коронавірусу, померли - 232 пацієнти. Одужали при цьому понад 14 тисяч осіб.

Раніше РБК-Україна писало, що в Україні смертність від COVID-19 вперше з початку пандемії перевищила рівень грипу і пневмонії.

Також повідомлялося, що в Україні змінять ПЛР-тестування через новий мутований коронавірус. Зміни в процес тестування внесуть наприкінці грудня після доповіді Великобританії про новий штам COVID.

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