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В Украине более 90% умерших от COVID-19 были старше 50 лет

Новина українською → Украина, Вторник 22 декабря 2020 15:14
В Украине более 90% умерших от COVID-19 были старше 50 лет Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине с начала пандемии умерли в результате осложнений от коронавируса 16 897 человек. Из них 93,2% - люди старше 50 лет.

Об этом сообщили в Центре общественного здоровья Министерства здравоохранения.

По состоянию на утро 22 декабря в Украине зарегистрировано 979 506 подтвержденных случаев COVID-19. Среди них 57 499 (5,9% общего количества) - среди детей (в возрасте 0-19 лет), 48 755 - среди медицинских работников.

Больше всего подтвержденных случаев зафиксировано среди возрастной группы от 30 до 69 лет (75,5%).

Напомним, в Украине за прошедшие сутки подтвердили 8513 новых случаев коронавируса, умерли - 232 пациента. Выздоровели при этом более 14 тысяч человек.

Ранее РБК-Украина писало, что в Украине смертность от COVID-19 впервые с начала пандемии превысила уровень гриппа и пневмонии.

Также сообщалось, что в Украине изменят ПЦР-тестирование из-за нового мутированного коронавируса. Изменения в процесс тестирования внесут в конце декабря после доклада Великобритании о новом штамме COVID.

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