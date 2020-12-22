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В Україні змінять ПЛР-тести через новий штам коронавірусу

Новость на русском → Київ, Вівторок 22 грудня 2020 10:39
В Україні змінять ПЛР-тести через новий штам коронавірусу Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

В Україні змінять ПЛР-системи через новий мутований коронавірус. Зміни в процес тестування будуть внесені в кінці грудня.

Про це на брифінгу заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Великобританія 27 грудня повинна опублікувати дослідження про зміну праймерів (короткий фрагмент ДНК - або РНК-мішені - ред.) нового коронавірусу.

"В кінці грудня Центр громадського здоров'я збере всіх виробників тест-систем ПЛР, а також постачальників і промовить про зміну праймерів для того, щоб змінити наші ПЛР-системи і щоб додати мішень, яка буде виловлювати білок нового вірусу", - сказав Ляшко.

Нагадаємо, новий вид коронавірусу був виявлений у Великобританії, а також у Нідерландах, ПАР, Данії та Австралії. У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що новий штам COVID-19 є більш заразний, але при цьому не небезпечніший за інших.

Також у ВООЗ заявили, що ситуація у зв'язку з новим штамом коронавірусу знаходиться під контролем.

Раніше РБК-Україна писало, що компанії Pfizer і BioNTech перевірять ефективність своєї вакцини від коронавірусу проти нового COVID.

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