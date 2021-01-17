В Україні майже 6 тисяч нових випадків COVID, госпіталізовано понад 2 тисячі
В Україні зафіксовано 5990 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 станом на 17 січня. Госпіталізовано було 2131 особу.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у своєму Facebook.
"Госпіталізовано - 2131 особа; летальних випадків - 116; одужало - 8777 осіб", - сказано у повідомленні.
Серед захворілих - 177 дітей та 236 медпрацівників.
За минулу добу здійснили 27 975 тестувань. Зокрема методом ПЛР -
19 548, методом ІФА - 8427.
За весь час пандемії в Україні захворіло 1 160 682 особи, а одужало 865 960 українців. При цьому число летальних випадків сягає 20 802.
"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (793), Київській (362), Запорізькій (332), Одеській (330) та Миколаївській (328) областях", - інформує міністр.
Нагадаємо, за минулу добу в Україні виявили 7729 нових випадків COVID-19. Найбільше нових заражень - у Києві та Запорізькій області.
Як писало РБК-Україна, за підсумками січня-жовтня 2020 року смертність від COVID-19 перевищила рівень грипу та пневмонії.