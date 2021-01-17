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В Украине почти 6 тысяч новых случаев COVID, госпитализированы более 2 тысяч

Новина українською → Украина, Воскресенье 17 января 2021 08:47
В Украине почти 6 тысяч новых случаев COVID, госпитализированы более 2 тысяч Фото: люди в масках (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В Украине зафиксировано 5990 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 по состоянию на 17 января. Госпитализирован 2131 человек.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в своем Facebook.

"Госпитализированы - 2131 человек; летальных случаев - 116; выздоровели - 8777 человек", - говорится в сообщении.

Среди заболевших - 177 детей и 236 медработников.

За минувшие сутки совершили 27 975 тестирований. В частности методом ПЦР -
19548, методом ИФА - 8427.

За все время пандемии в Украине заболело 1 160 682 человека, а выписаны 865 960 украинцев. При этом число летальных случаев достигает 20 802.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (793), Киевской (362), Запорожской (332), Одесской (330) и Николаевской (328) областях", - информирует министр.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине обнаружили 7729 новых случаев COVID-19. Больше всего новых заражений - в Киеве и Запорожской области.

Как писало РБК-Украина, по итогам января-октября 2020 смертность от COVID-19 превысила уровень гриппа и пневмонии.

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