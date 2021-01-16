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В Україні за добу 7 729 нових випадків нових випадків COVID-19

Новость на русском → Київ, Субота 16 січня 2021 08:29
В Україні за добу 7 729 нових випадків нових випадків COVID-19 Фото: Максим Степанов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

За останню добу в Україні виявили 7 729 нових випадків COVID-19. Найбільше нових заражень в Києві та Запорізькій області.

Про це міністр охорони здоров'я України Максим Степанов повідомив на своїй сторінці у Facebook.

За його даними, за 15 січня проведено 48 700 тестів на коронавірус, у тому числі 29 363 ПЛР тестів та 19 337 ІФА-тестів.

За вчора госпіталізували 2 083 особи, померли 144 осіб, 9 792 пацієнтів одужали.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (821), Запорізькій (696), Дніпропетровській (586), Донецькій (540) та Львівській (485) областях.

За весь час в Україні заразились 1 154 692 особи, з них одужала 857 183 осіб, летальних випадків - 20 686.

В Україні за добу 7 729 нових випадків нових випадків COVID-19

Нагадаємо, Кабінет міністрів постановою від 9 грудня 2020 року № 1236 ввів нові обмеження у зв'язку з гострою респіраторною інфекцією SARS-CoV-2. Цією ж постановою водяться додаткові карантинні заходи з 8 до 24 січня 2021 року.

Як повідомляло РБК-Україна, за підсумками січня-жовтня 2020 року смертність від COVID-19 перевищила рівень грипу та пневмонії.

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