Україні до 2050 року загрожує дефіцит питної води, - Держекоінспекція

"Протягом 2020 року ДЕІ склала 3777 протоколів про адміністративні правопорушення у сфері водних ресурсів, розрахувавши 188 мільйонів гривень збитків", - вказано у повідомленні.

За даними національної Гідрометслужби, концентрація токсичних сполук в українських річках в 30-40 разів перевищує гранично допустимі норми.

"Через це, згідно з прогнозами Інституту водних проблем і меліорації, вже до 2050 року Україні доведеться імпортувати питну воду", - підкреслив глава Держекоінспекції Андрій Мальований.

Він додав, що захист водних ресурсів України має стати пріоритетним завданням, а екоінспекція постійно працює над посиленням контролю у цій сфері.

"Торік було підписано меморандум про співпрацю з Держводагентством, у рамках якого працюємо над створенням системи оперативного спостереження за станом водних об'єктів", - сказав Мальований.