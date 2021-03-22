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Украине до 2050 года грозит дефицит питьевой воды, - Госэкоинспекция

Автор: Юлия Струк

Государственная экологическая инспекция предупреждает, что Украине до 2050 года грозит дефицит питьевой воды. Такая ситуация сложилась в результате сброса опасных веществ, недостаточно очищенных стоков и засорения рек.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной экологической инспекции.

"В течение 2020 ГЭИ составила 3777 протоколов об административных правонарушениях в сфере водных ресурсов, рассчитав 188 млн гривен убытков", - указано в сообщении.

По данным национальной Гидрометслужбы, концентрация токсичных соединений в украинских реках в 30-40 раз превышает предельно допустимые нормы.

"Поэтому, согласно прогнозам Института водных проблем и мелиорации, уже к 2050 году Украине придется импортировать питьевую воду", - подчеркнул глава Госэкоинспекции Андрей Малеваный.

Он добавил, что защита водных ресурсов Украины должна стать приоритетной задачей, а экоинспекция постоянно работает над усилением контроля в этой сфере.

"В прошлом году был подписан меморандум о сотрудничестве с Госводагентством, в рамках которого работаем над созданием системы оперативного наблюдения за состоянием водных объектов", - сказал Малеваный.

Напомним, в ежегодном докладе ЮНЕСКО указано, что в ближайшее десятилетие человечество может столкнуться с глобальным дефицитом воды. До 2030 года мир может столкнуться с глобальным дефицитом воды в размере 40%.

Более подробно об экологической ситуации в стране говорится в материале РБК-Украина "Градус изменений: как глобальное потепление влияет на Украину и мир".

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Новости Украины Госэкоинспекциявода
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