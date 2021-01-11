Україна значно розширила список країн "червоної зони"

Міністерство охорони здоров'я України оновила список країн "червоної зони". У порівнянні з попереднім періодом він розширився з 49 до 78 країн.

Про це повідомляє прес-служба МОЗ.

Так, в "червоному списку", серед інших, виявилися Норвегія, Бельгія, ОАЕ, Боснія, Канада, Франція, Іспанія, Ірландія, Австрія, Росія.

"Зелений список" містить 116 країн. Серед них Греція, Казахстан, Мальдіви, Фінляндія, Японія, Шрі-Ланка, Індонезія, Киргизстан, Ісландія, Куба, Індія, Єгипет, Домінікана, Таїланд, Австралія та інші.

Відзначимо, в "червону зону" потрапляють ті країни, в яких захворюваність COVID-19 вище, ніж в Україні.

По поверненню з цих країн в Україну необхідно піти на самоізоляцію на 14 днів за допомогою програми "Вдома" або протягом доби зробити ПЛР-тест. У разі негативного результату самоізоляція не потрібна. Також можна приїхати з готовим тістом, зробленої не раніше ніж за 48 годин до перетину кордону.

Нагадаємо, в Україні за останню добу виявили найменше число нових випадків COVID за останні три місяці - 4288.

При цьому показник захворюваності в Україні, попри зниження, залишається вище норми майже в 6 разів.