Украина значительно расширила список стран "красной зоны"

Министерство здравоохранения Украины обновила список стран "красной зоны". По сравнению с предыдущим периодом он расширился с 49 до 78 стран.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Так, в "красном списке", среди прочих, оказались Норвегия, Бельгия, ОАЭ, Босния, Канада, Франция, Испания, Ирландия, Австрия, Россия.

"Зеленый список" включает в себя 116 стран. Среди них Греция, Казахстан, Мальдивы, Финляндия, Япония, Шри-Ланка, Индонезия, Киргизстан, Исландия, Куба, Индия, Египет, Доминикана, Таиланд, Австралия и другие.

Отметим, в "красную зону" попадают те страны, в которых заболеваемость COVID-19 выше, чем в Украине.

По возвращению из этих стран в Украину необходимо уйти на самоизоляцию на 14 дней с помощью приложения "Вдома" или в течение суток сделать ПЦР-тест. В случае отрицательного результата самоизоляция не нужна. Также можно приехать с готовым тестом, сделанным не ранее чем за 48 часов до пересечения границы.

Напомним, в Украине за последние сутки выявили наименьшее число новых случаев COVID за последние три месяца - 4288.

При этом показатель заболеваемости в Украине, несмотря на снижение, остается выше нормы почти в 6 раз.