Україна запустить інтернет-портал про ОРДЛО та окупований Крим

В Україні з'явиться інтернет-портал про ключові події та злочини на тимчасово окупованих територіях Криму, Донецької та Луганської областей. Відповідний меморандум підписали Офіс генпрокурора, Представництво президента в АР Крим та Український інститут національної пам'яті.

Про це йдеться в повідомленні на сайті президента.

За словами представника президента в АР Крим Антона Кориневича, українці мають право знати правду про події окупації українських територій.

"Передбачається, що онлайн-ресурс міститиме різноманітні дані, зокрема: свідчення очевидців, архівні джерела, інформацію ЗМІ, рішення і резолюції міжнародних організацій, фото- та відеоматеріали", - йдеться в повідомленні.

Як зазначив глава УІНП Антон Дробович, спочатку на порталі опублікують 30 історій про злочини, скоєні на тимчасово окупованій території: права людини, військові злочини, екологія, економіка. На ньому буде працювати система пошуку по особам, місцям і за часом.

В основу порталу будуть покладені результати роботи Офісу генпрокурора, факти і свідчення, задокументовані неурядовими організаціями.

За словами заступника генпрокурора Гюндуза Мамедова, правоохоронні органи розслідують понад 20 000 злочинів на окупованій території, в тому числі військові злочини і злочини проти людяності.

Нагадаємо, раніше віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що Україна зможе звернутися до Міжнародного кримінального суду за компенсаціями від Росії за військові злочини на Донбасі і в Криму тільки після ратифікації Римського статуту.