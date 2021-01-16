Україна вийшла на фінальну стадію переговорів з AstraZeneca

Україна продовжує переговори з розробниками вакцин від коронавірусу. Серед цих компаній і британська AstraZeneca.

Про це в коментарі РБК-Україна розповіла член фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук за підсумками онлайн-зустрічі фракції з головою МОЗ Максимом Степановим.

Міністр охорони здоров'я розповів нардепам, що зараз на фінальній стадії переговори з трьома розробниками. І серед них точно є AstraZeneca. Інші компанії не були названі.

Відомо, що препарат AstraZeneca, розроблений фармацевтами спільно з Оксфордським університетом, є більш зручним у транспортуванні, оскільки не вимагає екстремально низьких температур для збереження. Її можна зберігати в холодильнику, на відміну від вакцин Moderna і Pfizer.

Повідомлялося також, що Степанов розраховує на старт вакцинації в середині лютого. Почнуть робити щеплення препаратами Sinovac і Pfizer.

Раніше стало відомо, що Кабінет міністрів визначив компанію Crown Agents Limited спеціалізованою організацією, яка буде проводити закупівлю вакцини від COVID-19 за кошти державного бюджету України. На закупівлю вакцин направляється 1,377 млрд гривень.