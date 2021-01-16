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Украина вышла на финальную стадию переговоров с AstraZeneca

Автор: Владислав Красинский

Украина продолжает переговоры с разработчиками вакцин от коронавируса. Среди этих компаний и британская AstraZeneca.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала член фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук по итогам онлайн-совещания фракции с главой Минздрава Максимом Степановым.

Министр здравоохранения рассказал нардепам, что сейчас на финальной стадии переговоры с тремя разработчиками. И среди них точно есть AstraZeneca. Другие компании не были названы.

Известно, что препарат AstraZeneca, разработанный фармацевтами совместно с Оксфордским университетом, является более удобным в транспортировке, поскольку не требует экстремально низких температур для хранения. Ее можно хранить в холодильнике, в отличии от вакцин Moderna и Pfizer.

Сообщалось также, что Степанов рассчитывает на старт вакцинации в середине февраля. Начнут делать прививки препаратами Sinovac и Pfizer.

Ранее стало известно, что Кабинет министров определил компанию Crown Agents Limited специализированной организацией, которая будет проводить закупку вакцины от COVID-19 за средства государственного бюджета Украины. На закупку вакцин направляется 1,377 млрд гривен.

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