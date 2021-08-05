Україна посилила правила в'їзду: що змінилось

Для перетину кордону іноземці або особи без громадянства, як і раніше, мають пред’явити:

страховий поліс,

один із трьох документів: негативний ПЛР-тест / експрес-тест, зроблені не більше ніж за 72 години до в’їзду, чи довідку про повну вакцинацію.

Самоізоляція з 5 серпня

Для іноземців та громадян України обов’язковою буде самоізоляція протягом 10 днів (крім осіб до 18 років та інших категорій іноземців, визначених постановою уряду).

Самоізоляція починається через 72 години після прибуття в Україну. Потрібно встановити додаток "Вдома". Самоізоляція не потрібна або припиняється у випадку отримання негативного тесту (ПЛР або експрес). При відмові чи неможливості встановити додаток "Вдома" не пропустять на територію України.

Для всіх невакцинованих осіб, незалежно від громадянства, які прибули з Росії чи Індії та перебували на території цих держав більше ніж 7 днів протягом останніх двох тижнів, встановлюється обов’язкова 14-денна самоізоляція без права її дострокового завершення. Строк самоізоляції розпочинається з моменту перетину кордону та не може бути припинений в жодному випадку.

Хто може уникнути самоізоляції

Самоізоляція не потрібна іноземцям зі страховим полісом та документом, що засвідчує повну вакцинацію.

Самоізоляція не потрібна громадянам Україні, хто має на руках довідку про повну вакцинацію, або документ, виданий у встановленому МОЗ порядку, що підтверджує отримання однієї дози вакцини.

Громадяни України, які не досягли 18-річного віку та українці, які виїхали за кордон до 4 серпня, також звільнені від необхідності йти на самоізоляцію.

Самоізоляція не потрібна або припиняється у разі одержання негативного результату тестування на COVID (методом ПЛР чи експрес-тестуванням), крім осіб, які прибули з Росії чи Індії.