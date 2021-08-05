Украина ужесточила правила въезда: что изменилось

Для пересечения границы иностранцы или лица без гражданства по-прежнему должны предъявить:

страховой полис,

один из трех документов: отрицательный ПЦР-тест / экспресс-тест, сделанные не более чем за 72 часа до въезда, или справку о полной вакцинации.

Самоизоляция с 5 августа

Для иностранцев и граждан Украины обязательной будет самоизоляция в течение 10 дней (кроме лиц до 18 лет и других категорий иностранцев, определенных постановлением правительства).

Самоизоляция начинается через 72 часа после прибытия в Украину. Нужно установить приложение "Вдома". Самоизоляция не требуется или прекращается в случае получения отрицательного теста (ПЦР или экспресс). При отказе или невозможности установить приложение "Вдома" не пропустят на территорию Украины.

Для всех невакцинированных лиц, независимо от гражданства, которые прибыли из России или Индии и находились на территории этих государств больше чем 7 дней в течение последних двух недель, устанавливается обязательная 14-дневная самоизоляция без права его досрочного завершения. Срок самоизоляции начинается с момента пересечения границы и не может быть прекращен ни в коем случае.

Кто может избежать самоизоляции

Самоизоляция не нужна иностранцам со страховым полисом и документом, удостоверяющим полную вакцинацию.

Самоизоляция не нужна гражданам Украины, кто имеет на руках справку о полной вакцинации, или документ, выданный в установленном Минздравом порядке, что подтверждает получение одной дозы вакцины.

Граждане Украины, не достигшие 18-летнего возраста и украинцы, выехавшие за границу до 4 августа, также освобождены от необходимости идти на самоизоляцию.

Самоизоляция не нужна или прекращается в случае получения отрицательного результата тестирования на COVID (методом ПЦР или экспресс-тестированием), кроме лиц, прибывших из России или Индии.