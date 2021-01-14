Україна збільшить потужність теле- і радіомовлення на Донбасі

Україна має намір збільшити потужність теле- і радіомовлення на окупований Донбас. Більш потужні передавачі встановлять на лінії розмежування.
Про це йдеться в повідомленні Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.
Повідомляється, що сьогодні Нацрада задовольнила прохання Національної громадської телерадіокомпанії України щодо збільшення потужностей передавачів на чотирьох частотах в місті Гірник Донецької області.
Згідно з ухваленим рішенням, будуть використовуватися більш потужні передавачі на таких частотах: 90,7 МГц - "Українське радіо", 95,3 МГц - "Радіо Промінь", 95,7 МГц - "Голос Донбасу", 102,6 МГц - Радіо Культура".
Крім того, телеканалу "Перший західний" продовжили ліцензію на мовлення в селі Бахмутівка Новоайдарського району Луганської області.
Нагадаємо, раніше Україна запустила телеканал "Дім", який мовить на окуповані території. Телеканал транслює програми українською та російською мовою.
Також раніше правозахисники заявляли, що в окупованому Криму "глушать" українські радіостанції.