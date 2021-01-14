UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Украина увеличит мощность теле- и радиовещания на Донбассе

Автор: РБК-Украина

Украина намерена увеличить мощность теле- и радиовещания на оккупированный Донбасс. Более мощные передатчики установят на линии разграничения.

Об этом говорится в сообщении Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

Сообщается, что сегодня Нацсовет удовлетворил просьбу Национальной общественной телерадиокомпании Украины по увеличению мощностей передатчиков на четырех частотах в городе Горняк Донецкой области.

Согласно принятому решению, будут использоваться более мощные передатчики на таких частотах: 90,7 МГц - "Украинское радио", 95,3 МГц - "Радіо Промінь", 95,7 МГц - "Голос Донбасса", 102,6 МГц - "Радио Культура".

Кроме того, телеканалу "Первый западный" продлили лицензию на вещание в селе Бахмутовка Новоайдарского района Луганской области.

Напомним, ранее Украина запустила телеканал "Дом", который вещает на оккупированные территории. Телеканал транслирует программы на украинском и русском языке.

Также ранее правозащитники заявляли, что в оккупированном Крыму "глушат" украинские радиостанции.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ДонбасстелерадиовещаниеОРДЛО