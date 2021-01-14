Украина увеличит мощность теле- и радиовещания на Донбассе

Украина намерена увеличить мощность теле- и радиовещания на оккупированный Донбасс. Более мощные передатчики установят на линии разграничения.
Об этом говорится в сообщении Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.
Сообщается, что сегодня Нацсовет удовлетворил просьбу Национальной общественной телерадиокомпании Украины по увеличению мощностей передатчиков на четырех частотах в городе Горняк Донецкой области.
Согласно принятому решению, будут использоваться более мощные передатчики на таких частотах: 90,7 МГц - "Украинское радио", 95,3 МГц - "Радіо Промінь", 95,7 МГц - "Голос Донбасса", 102,6 МГц - "Радио Культура".
Кроме того, телеканалу "Первый западный" продлили лицензию на вещание в селе Бахмутовка Новоайдарского района Луганской области.
Напомним, ранее Украина запустила телеканал "Дом", который вещает на оккупированные территории. Телеканал транслирует программы на украинском и русском языке.
Также ранее правозащитники заявляли, что в оккупированном Крыму "глушат" украинские радиостанции.