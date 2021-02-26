RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Україна істотно скоротила список країн "червоної зони"

Автор: Ігор Литвиненко

Україна відновила список країн "червоної" та "зеленої" зон. Так, "червоний" список скоротився до 61 країни.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

У порівнянні з попереднім тижнем "червоний" список скоротився на 10 країн. Так, "зеленими" стали: Швейцарія, Грузія, Колумбія, Кіпр, Румунія, Болівія, Болгарія, Ботсвана, Малайзія, Російська Федерація.

При цьому "червоними" залишаються, зокрема, Чехія, Чорногорія, Естонія, Ізраїль, США, ОАЕ, Франція, Великобританія, Італія, Іспанія, Польща, Литва, Латвія, Словенія, Словаччина та інші.

"Зелений" список включає в себе 133 країни.

Якщо людина прибуває в Україну з країн "зеленої зони", то карантин проходити не потрібно. Якщо з "червоної зони" - потрібна двотижнева самоізоляція. Достроково з неї можна вийти, якщо ПЛР-тест покаже негативний результат. При цьому можна привезти тест з собою, але він має бути зроблено не раніше, ніж за дві доби до приїзду.

Нагадаємо, в Україні станом на 26 лютого дві області потрапили в "червону" зону карантину, ще 8 - у "помаранчеву".

Також РБК-Україна писало, що в Моз заявили про високий ризик зростання випадків COVID в Україні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїнистраныКоронавірус
Читайте також
Зберігати COVID-вакцину Pfizer тепер можна у звичайній морозильній камері
Курорт "Буковель" працюватиме, попри "червону" зону карантину
Прогноз погоди