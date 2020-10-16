Україна не відповідає жодному критерію для подорожей по Європі

Україна не відповідає жодному з трьох критеріїв для подорожей у країнах Європейського союзу. При цьому Україна потрапляє в "сіру" зону через недостатньої кількості тестувань на коронавірус методом ПЛР.

Про це на брифінгу заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

Він зазначив, що для вільної подорожі по країнах ЄС необхідно відповідати трьом критеріями:

охоплення тестування на 100 тисяч населення протягом тижня повинне бути на рівні 300 і більше;

частка позитивних тестів серед всіх проведених тестів методом ПЛР повинна бути менш як 4%;

інцидентність захворювання повинна бути на рівні 25 випадків на 100 тисяч населення.

При цьому якщо в країні проводиться менш як 300 тестувань, вона потрапляє в "сіру" зону.

В Україні ці показники складають:

охоплення тестування 120 на 100 тисяч населення;

частка позитивних тестів серед всіх проведених тестів методом ПЛР становить 18%;

інцидентність захворювання становить 179 на 100 тисяч населення.

Нагадаємо, на цьому тижні Рада Європи схвалила рекомендації про координацію заходів щодо обмеження вільного пересування. Згідно з ними вільне пересування дозволено з країн "зеленої" зони. Туристам з країн "помаранчевої" або "червоної" зони вводять обмеження на перетин кордонів. Для країн "сірої" зони в'їзд в зону ЄС заборонений.

Раніше РБК-Україна писало, що за добу в країні захворіли коронавірусом 5992 людини. Це новий антирекорд для України.