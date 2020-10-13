В ЄС визначили критерії для закриття кордонів

Рада Європи схвалила рекомендації про координацію заходів щодо обмеження вільного пересування. Рекомендації містять розподіл країн на зони відповідно до епідеміологічної ситуації.

Про це повідомили в прес-службі Ради Європи.

Так, країни-члени ЄС щотижня повинні надавати дані по трьох критеріям:

кількість нових зареєстрованих випадків на 100 тисяч населення за останні 14 днів;

кількість тестів на 100 тисяч населення, проведених за останній тиждень;

відсоток позитивних тестів, проведених за останній тиждень.

В залежності від результатів всі країни будуть розподілені на чотири зони:

"зелена" - показник нових випадків за 14 днів нижче 25, а частота позитивних результатів тесту нижче 4%;

"помаранчева" - показник нових випадків за 14 днів нижче 50, але відсоток позитивних результатів тестів становить 4% або вище, або якщо показник нових випадків за 14 днів становить від 25 до 150, а відсоток позитивних результатів тестів нижче 4%;

"червона" - показник нових випадків за 14 днів становить 50 або вище, а рівень позитивності тестування складає 4% або вище, або якщо показник нових випадків за 14 днів перевищує 150

"сіра" - інформації недостатньо або показник тестування нижче 300.

Країни-члени ЄС не повинні обмежувати пересування або з регіонів "зеленої" зони. Для подорожуючих з країн "помаранчевої" або "червоної" зон рекомендують вводити обмеження у вигляді проходження карантину або проведення тестування на COVID-19 до або після прибуття.

"Рекомендація Ради не є юридично обов'язковим документом. Влади країн-членів залишаються відповідальними за виконання змісту рекомендації", - додали в Раді Європи.

Нагадаємо, раніше глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що ЄС не має наміру вводити загальний карантин.