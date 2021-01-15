Україна скоротила список країн "червоної зони": що змінилося

Україна скоротила список країн "червоної зони" до 66. Це на 12 менше, ніж у минулому списку.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України.

Так, із списку країн "червоної зони" виключили Туреччини, Молдови, Боснії, Вірменію, Йорданію, Беліз, Азербайджану, Болгарії, Норвегії, Суринам, Парагвай, Домініканську Республіку та Іран.

Нагадаємо, в "червону зону" потрапляють ті країни, в яких захворюваність COVID-19 вище, ніж в Україні. По поверненню з цих країн в Україну необхідно піти на самоізоляцію на 14 днів за допомогою програми "Вдома" або протягом доби зробити ПЛР-тест. У разі негативного результату самоізоляція не потрібна. Також можна приїхати з готовим тістом, зробленої не раніше ніж за 48 годин до перетину кордону.

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомляв, що для українців відкриті 83 країни світу. Це майже на 20 більше, ніж наприкінці минулого року.

https://news.rbc.ua/ukr/society/ukrainy-mozhno-vehat-83-strany-kuleba-1610621233.html

Також повідомлялося, що Німеччина посилила правила в'їзду в країну для громадян з країн групи ризику. У список країн групи ризику входить і Україна.

Крім цього посилили правила в'їзду іноземців і США.