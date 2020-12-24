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Україна скоротила список країн "червоної зони"

Автор: РБК-Україна

У четвер, 24 грудня, Міністерство охорони здоров'я України оновила список країн "червоної зони". У порівнянні з минулою тижнем, він скоротився на дві країни.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я України.

Так, у порівнянні з минулою тижнем, до списку країн "червоної зони" увійшли Великобританія, Румунія та Німеччина.

При цьому в "зелену зону" потрапила Йорданія.

Відзначимо, в "червону зону" потрапляють ті країни, в яких захворюваність COVID-19 вище, ніж в Україні.

По поверненню з цих країн в Україну необхідно піти на самоізоляцію на 14 днів за допомогою програми "Вдома" або протягом доби зробити ПЛР-тест. У разі негативного результату самоізоляція не потрібна. Також можна приїхати з готовим тістом, зробленої не раніше ніж за 48 годин до перетину кордону.

Нагадаємо, Кабінет міністрів дозволив ресторанам і кафе працювати всю новорічну ніч.

Крім того, в Україні за минулу добу виявили 11 490 нових випадків коронавірусу. З початку пандемії заразилися вже більше мільйона осіб.

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