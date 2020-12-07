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Кулеба розповів, коли для України відкриють кордони ЄС

Новость на русском → Київ, Понеділок 07 грудня 2020 08:29
Кулеба розповів, коли для України відкриють кордони ЄС Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Анастасия Рокитна

У Міністерстві закордонних справ України розповіли, коли можуть відкрити кордони Євросоюзу для країни. Голова відомства Дмитро Кулеба зазначив, що це не питання загальної вакцинації від коронавірусу.

Про це він заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

Попри це, міністр вважає, що українцям є куди поїхати, крім ЄС. За його словами, є 63 країни, куди можна поїхати, з них 10 у Європі.

"Це не питання загальної вакцинації, але це питання безумовно суттєвого зменшення цифр в Україні і країнах ЄС", - зазначив Кулеба.

Нагадаємо, раніше у МЗС розповідали, що закривати аеропорти у разі введення локдауну в Україні - недоцільно. Це стосується і заборони на в'їзд іноземців в Україну.

Також РБК-Україна писало, що локдаун на Новий рік Україна вводити не буде. Міністерство охорони здоров'я пропонує посилення карантину з січня.

В кінці листопада глава Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що радикальний локдаун необхідно вводити якомога швидше на три або чотири тижні.

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