ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Місяць, наносупутники і "вихід на орбіту": чим займеться Україна в космосі

Новость на русском → Київ, Середа 13 січня 2021 17:33
Місяць, наносупутники і "вихід на орбіту": чим займеться Україна в космосі Фото: Україна готує космічну програму (nasa gov)
Автор: РБК-Україна

Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні затвердив концепцію п'ятирічної космічної програми України. Вона містить плани з освоєння космосу, у тому числі з використанням наносупутників.

Текст концепції опубліковано на урядовому порталі.

Зазначимо, тут у загальних рисах прописані необхідність співпраці з приватним бізнесом, розширення співпраці з Європейським космічним агентством та NASA, державної підтримки наукових проектів і так далі.

При цьому в уряді вважають, що виконання програми дасть можливість створити національну систему космічного спостереження на основі українських та іноземних орбітальних засобів і інформаційних технологій.

Також Україна сподівається створити супутникове угруповання космічного спостереження на основі сканерів середнього та високого розрізнення. Це треба для задоволення національних інтересів в рамках спільної роботи з європейською системою COPERNICUS - програма спостереження за Землею (атмосфера, водний простір, поверхня, клімат, надзвичайні ситуації та безпека).

Крім того, програма допоможе:

  • розвивати українські телекомунікації з використанням геостаціонарних і низькоорбітальних систем супутникового зв'язку;
  • розвивати українські системи навігації з використанням систем GPS, GALILEO і BEIDOU;
  • розробити новітні зразки ракетно-космічної техніки та носії легкого класу для доступу України до космосу та участі в міжнародних проектах;
  • реалізувати проекти дослідження навколоземного простору (космічна погода, вивчення атмосфери, орбітальні сервіси) з використанням українських платформ наносупутників, зокрема університетських;
  • розробити новітні прилади і технології для участі в міжнародних проектах з дослідження Місяця.

Фото: концепція космічної програми України

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на космічну програму України протягом п'яти років витратять 15 млрд гривень.

Раніше в Державному космічному агентстві України повідомили, що висадки українських астронавтів на Місяць поки чекати не варто.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Кабінет Міністрів України программа космос
NEWS
Загальний карантин перейде в адаптивний: що планує МОЗ після січневого локдауну
Дмитро Левицькийредактор стрічки новин Загальний карантин перейде в адаптивний: що планує МОЗ після січневого локдауну
DAILY
"Ковідні паспорти". Як вакцинація може розділити світ і чого чекати українцям
Владислав Красінськийзаступник головного редактора "Ковідні паспорти". Як вакцинація може розділити світ і чого чекати українцям