Україна може обмежити польоти в Британію, - джерело

У Великій Британії спалах нового виду коронавірусу, ряд країн обмежили польоти в цю країну. Україна також розглядає таку можливість.
Про це повідомило джерело РБК-Україна в уряді.
За словами співрозмовника видання, зараз вивчають ситуацію.
"Не виключено, що буде обмеження польотів", - повідомило джерело.
Зазначимо, через новий COVID-19 польоти тимчасово обмежили Італія, Німеччина, Болгарія, Ірландія, Литва, Латвія і Фінляндія.
Також прес-секретар польського уряду Петро Мюллер повідомив, що Польща починаючи з півночі 22 грудня припиняє авіасполучення з Великобританією.
На даний момент, коронавірус з Британії підтвердили в Нідерландах, ПАР, Данії, Австралії, Італії.
Нагадаємо, надзвичайний комітет уряду Великобританії збереться на термінове засідання через новий штамм коронавірусу. Вирішуватимуть питання щодо обмеження транспортного сполучення з королівством для ряду країн.