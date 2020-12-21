Украина может ограничить полеты в Британию, - источник

В Великобритании вспышка нового вида коронавируса, ряд стран ограничили полеты в эту страну. Украина также рассматривает такую возможность.
Об этом сообщил источник РБК-Украина в правительстве.
По словам собеседника издания, сейчас изучают ситуацию.
"Не исключено, что будет ограничение полетов", - сообщил источник.
Отметим, из-за нового COVID-19 полеты временно ограничили Италия, Германия, Болгария, Ирландия, Литва, Латвия и Финляндия.
Также пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер сообщил, что Польша начиная с полуночи 22 декабря приостанавливает авиасообщение с Великобританией.
На данный момент, коронавирус из Британии подтвердили в Нидерландах, ЮАР, Дании, Австралии, Италии.
Напомним, чрезвычайный комитет правительства Великобритании соберется на срочное заседание из-за нового штамма коронавируса. Будут решать вопрос относительно ограничения транспортного сообщения с королевством для ряда стран.