Україна схвалила китайську COVID-вакцину Sinovac

Україна схвалила застосування китайської вакцини від коронавірусу розробки Sinovac. У березні очікують першу партію препарату.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на міністерство охорони здоров'я України.
Деталі щодо строків поставок поки невідомі. Раніше партнер китайського виробника в Україні, компанія "Лекхім", заявила, що перша партія вакцини може бути доставлена до 15 березня.
Відомо, що Sinovac вже прострочив спочатку обумовлені терміни доставки препарату і після 6 березня, згідно з контрактом, буде оштрафований за кожен день затримки.
Нагадаємо, що в першій поставці повинні бути 700 тисяч доз препарату. Всього погоджені поставки 1 мільйона 913 тисяч доз вакцини за схемою державних закупівель.
Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов неодноразово заявляв, що розробник не надав докази обумовленої в контракті ефективності в 70%. Минулого тижня в Туреччині повідомили про ефективність цієї вакцини у 83,5%.
В Україні вакцинація почалася наприкінці лютого. Прищеплюють вакциною розробки AstraZeneca, яку виробляють в Індії під локальною назвою Covishield. В рамках контракту Україна всього отримає 2 мільйони доз препарату.
На 9 березня в Україні першу дозу вакцини отримали 19118 чоловік.