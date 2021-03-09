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Украина одобрила китайскую COVID-вакцину Sinovac

Автор: Роман Тверденко

Украина одобрила применение китайской вакцины от коронавируса разработки Sinovac. В марте ожидают первую партию препарата.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министерство здравоохранения Украины.

Детали касательно сроков поставок пока неизвестны. Ранее партнер китайского производителя в Украине, компания "Лекхим", заявила, что первая партия вакцины может быть доставлена до 15 марта.

Известно, что Sinovac уже просрочил изначально оговоренные сроки доставки препарата и после 6 марта, согласно контракту, будет оштрафован за каждый день задержки.

Напомним, что в первой поставке должны быть 700 тысяч доз препарата. Всего согласованы поставки 1 миллиона 913 тысяч доз вакцины по схеме государственных закупок.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов неоднократно заявлял, что разработчик не предоставил доказательства оговоренной в контракте эффективности в 70%. На прошлой неделе в Турции сообщили об эффективности этой вакцины в 83,5%.

В Украине вакцинация началась в конце февраля. Прививают вакциной разработки AstraZeneca, которую производят в Индии под локальным названием Covishield. В рамках контракта Украина всего получит 2 миллиона доз препарата.

На 9 марта в Украине первую дозу вакцины получили 19118 человек.

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Новости Украины вакцина от коронавируса
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