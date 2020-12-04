Локдаун поки не загрожує відпочинку за кордоном, - МЗС

Закривати аеропорти у разі введення локдауну в Україні - недоцільно. Це стосується і заборони на в'їзд іноземців в Україну.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Моя позиція як міністра закордонних справ - закривати кордони або обмежувати авіасполучення зараз недоцільно. І поки локдаун не загрожує відпочинку за кордоном", - сказав Кулеба, підкресливши, що остаточне рішення з карантинними заходами буде прийматися колегіально всім складом уряду.

Кулеба також пояснив різницю між карантинними заходами, які вводилися навесні під час локдауну і тими, які можуть бути введені зараз.

"Навесні вірусу в країні ще не було, і завдання було в тому, щоб перекрити канали його можливого попадання на територію України. Тоді мало сенс закриття аеропортів і заборона на в'їзд іноземців. Зараз ситуація відрізняється. Вірус вже є всередині країни, як і у всіх інших країнах. Встановлювати заборону на в'їзд вважаю недоречним, і під час дискусій про локдаун буду відстоювати цю позицію", - заявив міністр.

Повний текст інтерв'ю читайте незабаром на РБК-Україна.

Нагадаємо, раніше Кулеба заявляв, що кордони в Україні можуть закрити при введенні повного локдауну.

Також раніше РБК-Україна писало, що локдаун на Новий рік Україна вводити не буде. Міністерство охорони здоров'я пропонує посилення карантину з січня.