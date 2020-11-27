Україна оновила список країн "червоної" зони

Міністерство охорони здоров'я України оновило список країн "червоної" і "зеленої" зон. "Червоний" список зменшився на одну країну.

Про це свідчать дані МОЗ.

У "червоній зоні" залишаються Сполучені Штати, Франція, Болгарія, Швейцарія, Румунія, Польща, Португалія, Словенія, Чорногорія, Хорватія, Вірменія, Литва та інші.

Станом на 27 листопада у "червоному списку" України знаходяться 38 країн. Тижнем раніше таких країн було 39. При цьому в "червону зону" потрапили Сербія.

Крім того, в "зеленій зоні" опинилися Великобританія, Нідерланди, Словаччина, Іспанія, Бельгія, Монако.

Нагадаємо, раніше Словенія продовжила термін дії комплексу карантинних заходів на два тижні.

Крім того, у Греції продовжили локдаун до 7 грудня. В країні кількість летальних випадків і госпіталізацій в реанімації залишається незмінно високим після введення загальнонаціонального карантину.

Додамо, що уряд Грузії ввів локдаун в країні до кінця січня 2021 року.